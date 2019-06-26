Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар в интервью украинскому порталу "Обозреватель" предложил разобрать Крымский мост "к чертовой матери" из-за ухудшения экологической обстановки.



Украинский депутат надеется, что крымский мост уничтожат инопланетяне / Новости от 11.12.2018 22:20

По его словам, сооружение "вызывает посадку уровня Керченского пролива" и "превращает его в болото". В ходе строительства моста рабочие построили дамбы, перекрывшие течение и нарушившие водообмен между Азовскими и Черными морями, пояснил ученый.

"Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", - сказал Медовар.

В январе минувшего года гидролог уверял в невозможности строительства Крымского моста из-за "майкопских глин". "Построить его нельзя. Он там не простоит, если его даже, не дай Господь, сделают", - заявил он своем видеообращении.

Схожие предположения высказывал и член Академии строительства Украины Петр Коваль, который посчитал главной угрозой для Крымского моста - тектонические плиты. Неподалеку от пролива стык сразу нескольких: Скифская плита, Индоло-Кубанский прогиб, Большой Кавказ, Горный Крым. Когда плиты движутся, происходят землетрясения, подчеркнул он.

"Во время этого перемещения будет разрываться сам мост. В какой-то степени, частично, это учтено, и там фактически мост состоит из трех отдельных частей, но при серьезных тектонических сдвигах его обязательно порвет", - предупредил украинский инженер.

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш назвал Крымский мост "крайне ненадежным". Такой вывод он сделал после анализа спутниковых снимков. Из-за допущенных при строительстве просчетов мост постоянно находится в движении - одни его части поднимаются, а в другие опускаются, подчеркнул Черныш.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крымский мост, с точки зрения многих россиян, стал политическим символом поражения "майдана". Но украинцы быстро перестроились и говорят о новой победе над "глупенькими москалями".

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