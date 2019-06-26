ВЦИОМ: 90% россиян хотят видеть у власти молодежь

ВЦИОМ провел исследование на предмет ожидания россиян по вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь страны. Этот показатель остался неизменным с 2017 года. Около 90% респондентов считают, что молодые люди должны принимать участие в общественной и политической жизни России.



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При этом, 68% опрошенных испытывают интерес к деятельности молодежных общественных организаций. 69% участников опроса считают необходимым, чтобы молодежь состояла в таких организациях.

Примечательно, что 37% респондентов считают, что молодежные общественные организации работают "для галочки".