Более 40 человек цыганской национальности из села Чемодановка были вынуждены покинуть жилище из-за массовой драки. Все они отправились в Ахтубинск Астраханской области, где их приютили родственники. Большинство беженцев — жещнины и дети, поскольку мужчины находятся под стражей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что большинство цыганских семей, покинувших Чемодановку, вернулись домой из Волгоградской области. Об этом сообщил президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов.
В Ахтубинске женщины ждут возвращения своих мужей и обживают быт. Своих подопечных приютил глава местного цыганского клана Алексей Юрченко. Представителей других цыганских кланов в город не пускают, чтобы был порядок.
Очевидец событий в Чемодановке Полина Мерзличенко утверждает, что именно в ее дом первыми ворвались русские после инцидента на пруду. Русские были вооружены битами, бутылками и даже топорами. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и требовали отдать им подростка, который приставал к девушке.
В доме Полины Мерзличенко никаких подростков не было, только муж и маленькие дети. Муж и его друзья цыганской национальности начали защищать дом от непрошеных гостей, которые вели себя крайне агрессивно, завязалась драка. Полине с детьми пришлось убежать в лес.
"Мы одни остались. После драки мужа арестовали. Соседи говорили, чтобы мы уезжали, иначе придут и убьют. Говорили даже, что к нам едут люди из других городов, чтобы избить", — говорит женщина.
После массовой драки в Чемодановке было задержано 28 человек цыганской национальности. Глава цыганского клана Алексей Юрченко считает это несправедливым, поскольку конфликт был спровоцирован двумя сторонами.
"Это несправедливо, что власти к нам так относятся. Мы тоже русские люди, но нам почему-то не верят", — говорит Алевтина Казаченко.
Также "Правда.Ру" рассказывала о пожаре, который произошел в цыганском доме в селе Лопатки, недалеко от Чемодановки. Местные жители в социальных сетях утверждают, что дом был специально подожжен.
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