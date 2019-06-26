Глава Росмолодежи Александр Бугаев считает, что в стране сложились предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. Об этом он рассказал перед празднованиям Дня молодежи, который отмечается в РФ 27 июня.
"Сегодня уже абсолютно ясно, что границы, которые определяют понятие "молодой человек" практически стерлись. Это результат влияния множества факторов. Дети взрослеют намного раньше, чем, например, десять лет назад", - считает Бугаев.
По мнению Бугаева, пока рано говорить о снижении возраста совершеннолетия в стране, но многие предпосылки для этого уже существуют. Глава Росмолодежи подчеркнул, что не менее важным является изменение верхней границы "молодежного возраста".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.