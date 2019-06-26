Глава Росмолодежи не исключил снижения возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев считает, что в стране сложились предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. Об этом он рассказал перед празднованиям Дня молодежи, который отмечается в РФ 27 июня.



Глава Росмолодежи: Государство должно создать среду для молодых предпринимателей / Новости от 08.06.2019 21:58

"Сегодня уже абсолютно ясно, что границы, которые определяют понятие "молодой человек" практически стерлись. Это результат влияния множества факторов. Дети взрослеют намного раньше, чем, например, десять лет назад", - считает Бугаев.

По мнению Бугаева, пока рано говорить о снижении возраста совершеннолетия в стране, но многие предпосылки для этого уже существуют. Глава Росмолодежи подчеркнул, что не менее важным является изменение верхней границы "молодежного возраста".