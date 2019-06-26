Восемь российских вузов вошли в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга

Восемь российских вузов попали в сотню лучших университетов мира по версии Шанхайского предметного рейтинга (ARWU). Об этом сообщает пресс-служба проекта "5-100", который призван повышать конкурентоспособность российского высшего образования в мире.



14 российских вузов вошли в список лучших университетов мира / Новости от 31.10.2018 10:29

В предметном рейтинге исследованы более четырех тысяч вузов со всего мира по 54 предметам из различных областей знания. Россия расширила свое присутствие в топ-100 и увеличила число университетов с шести до восьми. Однако общее количество российских вузов в рейтинге сократилось с 17 до 15.

Лидером по представленности в различных предметных областях среди вузов страны стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (16 раз). Далее следует Новосибирский государственный университет (8 раз), отмечает агентство ТАСС. Впервые в первую сотню вузов мира вошли Томский политехнический университет и Университет ИТМО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МГУ имени М. В. Ломоносова сохранил первенство в рейтинге ста лучших вузов России. Такие данные приводит агентство РАЭКС-Аналитика (RAEX), опубликовав обновленный рейтинг репутации вузов.

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