Правительство России поддерживает инициативу Роскомнадзора об увеличении штрафов за нарушение закона о хранении персональных данных россиян внутри страны. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
"Мы в любом случае логику штрафов поддерживаем больше, чем логику блокировки ресурсов. От блокировки ресурсов страдают все - потому что это сказывается и на пользователях цифровых сервисов. Поэтому логика штрафов мне кажется более эффективной", - приводит его слова агентство "Интерфакс".
Ранее в Роскомнадзоре предложили ввести прогрессивные штрафы для компаний, которые не соблюдают российское законодательство. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение в Госдума. Нарушителям могут грозить крупные штрафы до 18 миллионов рублей. Сейчас максимальная сумма штрафов составляет всего 5 тысяч рублей.
В текущем году суд оштрафовал на 3 тысячи рублей Facebook и Twitter за отказ хранить данные россиян на территории страны.
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