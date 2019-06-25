Правительство одобрило идею крупных штрафов до блокировки ресурса Роскомнадзором

Правительство России поддерживает инициативу Роскомнадзора об увеличении штрафов за нарушение закона о хранении персональных данных россиян внутри страны. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.



Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с базами данных россиян / Новости от 24.09.2018 16:15

"Мы в любом случае логику штрафов поддерживаем больше, чем логику блокировки ресурсов. От блокировки ресурсов страдают все - потому что это сказывается и на пользователях цифровых сервисов. Поэтому логика штрафов мне кажется более эффективной", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Ранее в Роскомнадзоре предложили ввести прогрессивные штрафы для компаний, которые не соблюдают российское законодательство. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение в Госдума. Нарушителям могут грозить крупные штрафы до 18 миллионов рублей. Сейчас максимальная сумма штрафов составляет всего 5 тысяч рублей.

В текущем году суд оштрафовал на 3 тысячи рублей Facebook и Twitter за отказ хранить данные россиян на территории страны.