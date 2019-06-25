Московский городской суд приговорил к 14 годам строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски.
Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.
Радзаевски признан виновным в шпионаже.
Примечательно, что из-за наличия грифа "секретно" уголовное дело гражданина Польши слушалось в закрытом режиме.
Центр общественных связей ФСБ сообщает, что Мариан Радзаевски пытался организовать вывоз в Польшу секретных комплектующих к российскому зенитно-ракетному комплексу С-300.
Преступника задержали с поличным при попытке совершить сделку о покупке комплектующих, "содержащих сведения, составляющие государственную тайну".
Следствие выяснило, что действовал Радзаевски в интересах польской организации, которая является ведущим на сегодняшний день поставщиков Вооруженных сил и спецслужб Польши.
Отметим, что Мариан Радзаевски находился под стражей с апреля минувшего года. Сам польский шпион свою вину, что примечательно, не признал.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главу военной контрразведки Бельгии Клемента Ванденборре освободили от занимаемой им должности в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Российской Федерации.
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