В России стали меньше пить и употреблять наркотики - психиатры

С 2009 года россияне стали пить меньше алкоголя, употребление спиртного на душу населения снизилось с 18 литров в год до 12,5. Также снижается уровень потребления наркотиков. Об этом заявила директор Национального научного центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко.



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По ее словам, позитивная тенденция перекрывается ростом употребления наркотиков среди школьников.

"Ранее информационные каналы о распространении наркотиков приходилось на взрослое население, теперь в основном это интернет и аудитория подростков", - приводит ее слова агентство "Интерфакс".

По данным Минздрава, потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет, до 9,3 литра в 2018 году. Это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств.