Старшеклассники, которые занимаются музыкой, получают более высокие оценки на экзаменах в школе. К такому выводу пришли специалисты Американской психологической ассоциации.
Ученые проанализировали данные более 122 тысяч школьников. В расчет принимались также пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус испытуемых и их окружения, пишет портал MedicalXpress.
Выяснилось, что старшеклассники, которые занимались музыкой, продемонстрировали более высокие результаты на экзаменах. Динамика была более выраженной у тех, кто занимался инструментальной музыкой, а не вокалом.
"Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом", - сделал вывод один из авторов исследования.
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