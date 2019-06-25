MedicalXpress: посещение музыкальных кружков повышает успеваемость в школе

Старшеклассники, которые занимаются музыкой, получают более высокие оценки на экзаменах в школе. К такому выводу пришли специалисты Американской психологической ассоциации.



Чудеса музыки: глухой мальчик научился петь благодаря 81-летнему учителю в Новосибирске / Новости от 11.12.2018 09:16

Ученые проанализировали данные более 122 тысяч школьников. В расчет принимались также пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус испытуемых и их окружения, пишет портал MedicalXpress.

Выяснилось, что старшеклассники, которые занимались музыкой, продемонстрировали более высокие результаты на экзаменах. Динамика была более выраженной у тех, кто занимался инструментальной музыкой, а не вокалом.

"Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом", - сделал вывод один из авторов исследования.