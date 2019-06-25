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MedicalXpress: посещение музыкальных кружков повышает успеваемость в школе

Общество print

Старшеклассники, которые занимаются музыкой, получают более высокие оценки на экзаменах в школе. К такому выводу пришли специалисты Американской психологической ассоциации.


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Ученые проанализировали данные более 122 тысяч школьников. В расчет принимались также пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус испытуемых и их окружения, пишет портал MedicalXpress.

Выяснилось, что старшеклассники, которые занимались музыкой, продемонстрировали более высокие результаты на экзаменах. Динамика была более выраженной у тех, кто занимался инструментальной музыкой, а не вокалом.

"Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом", - сделал вывод один из авторов исследования. 

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