Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году на 17%. Ранее об этом сообщала газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Совету Федерации.
Голикова пояснила, что СМИ неправильно интерпретировали цифры в докладе. Количество бюджетных мест действительно будет сокращено до 432,7 тысяч, но это применимо только к абитуриентам от 15 до 20 лет. Эта цифра была установлена на основе проведенного демографического прогноза.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о том, что правительство планирует сократить количество бюджетных мест в российских вузах до 2024 года.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.