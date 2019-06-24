Количество бюджетных мест в вузах сокращаться не будет - Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году на 17%. Ранее об этом сообщала газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Совету Федерации.



В российских вузах увеличится число бюджетных мест / Новости от 20.05.2019 21:02

Голикова пояснила, что СМИ неправильно интерпретировали цифры в докладе. Количество бюджетных мест действительно будет сокращено до 432,7 тысяч, но это применимо только к абитуриентам от 15 до 20 лет. Эта цифра была установлена на основе проведенного демографического прогноза.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о том, что правительство планирует сократить количество бюджетных мест в российских вузах до 2024 года.

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