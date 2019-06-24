Омбудсмен ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская ведет поиски женщины, передавшей записку Владимиру Путину во время его визита в регион в 2010 году. Быковская ищет женщину, поскольку о ней вспомнил президент России Владимир Путин на прямой линии.



Потерянная записка от пожилой женщины: Путин рассказал, за что ему стыдно / Новости от 20.06.2019 17:23

По словам президента, это самый постыдный поступок за всю его политическую карьеру. Пожилая женщина упала перед ним на колени и передала записку. Глава государства передал эту записку своим помощникам, которые ее потеряли. Владимир Путин пояснил, что этот случай помнит до сих пор, поэтому сейчас старается "обработать по полной" все обращения, которые до него доходят.

Местные журналисты, которые освещали визит Владимира Путина в Коми в 2010 году рассказали о женщине, которой удалось передать записку президенту. Женщину звали Валентина, она хотела попросить Владимира Путина, чтобы он помог ей решить проблему в деле ее сына. Ей удалось прорваться через охрану и добежать до президента. Перед Владимиром Путиным она упала на колени и передала ему записку.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой обзорный материал, в котором рассказывались основные тезисы прямой линии с Владимиром Путиным в 2019 году.

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