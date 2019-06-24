Арбитражный суд Москвы принял иск от компании-перевозчика "Транс Лайн", в котором компания требует запретить онлайн-сервис BlaBlaCar в России. Перевозчик ссылается на то, что с использованием онлайн-сервиса жители России могут приобретать "билеты" на услуги нелегальных перевозчиков, что наносит большой ущерб официальным компаниям и может быть опасно для пассажиров.
Представитель BlaBlaCar в России напомнил, что компания "Транс Лайн" уже пыталась повлиять на работу сервиса с помощью суда. Юристы перевозчика подавали иск в Таганский районный суд Москвы, но иск был возвращен юристам. Такая же ситуация произошла в Московском городском суде.
В прошлом году "Транс Лайн" обращалась в Роскомнадзор с предложением заблокировать сервис в России, однако в ведомстве ответили, что смогут сделать это только после решения суда.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что водитель BlaBlaCar отравил и ограбил девушку.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.