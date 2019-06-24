Перевозчики требуют от суда закрыть BlaBlaCar в России

Арбитражный суд Москвы принял иск от компании-перевозчика "Транс Лайн", в котором компания требует запретить онлайн-сервис BlaBlaCar в России. Перевозчик ссылается на то, что с использованием онлайн-сервиса жители России могут приобретать "билеты" на услуги нелегальных перевозчиков, что наносит большой ущерб официальным компаниям и может быть опасно для пассажиров.



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Представитель BlaBlaCar в России напомнил, что компания "Транс Лайн" уже пыталась повлиять на работу сервиса с помощью суда. Юристы перевозчика подавали иск в Таганский районный суд Москвы, но иск был возвращен юристам. Такая же ситуация произошла в Московском городском суде.

В прошлом году "Транс Лайн" обращалась в Роскомнадзор с предложением заблокировать сервис в России, однако в ведомстве ответили, что смогут сделать это только после решения суда.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что водитель BlaBlaCar отравил и ограбил девушку.

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