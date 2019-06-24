Организация "Трезвая Россия" составила рейтинг регионов Российской Федерации по распространенности в них наркотических средств.
Отметим, что статистика формировалась на основе данных минувшего года.
Самыми проблемными регионами РФ оказались Сахалинская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Мордовия и Северная Осетия.
Наименее же проблемными регионами стали Республика Хакасия, а также Московская и Челябинская области — они заняли три последних строчки рейтинга субъектов РФ по распространенности в них наркотических средств.
В "Трезвой России" бьют тревогу — число наркоманов в стране растет.
Специалисты отправили результаты своего исследования в правительство Российской Федерации, Совет Федерации и администрации регионов.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.