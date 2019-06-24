Исследование: Сахалин, Приморье и Мордовия лидирует в рейтинге регионов РФ по распространенности наркотиков

Организация "Трезвая Россия" составила рейтинг регионов Российской Федерации по распространенности в них наркотических средств.

Отметим, что статистика формировалась на основе данных минувшего года.

Самыми проблемными регионами РФ оказались Сахалинская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Мордовия и Северная Осетия.

Наименее же проблемными регионами стали Республика Хакасия, а также Московская и Челябинская области — они заняли три последних строчки рейтинга субъектов РФ по распространенности в них наркотических средств.

В "Трезвой России" бьют тревогу — число наркоманов в стране растет.

Специалисты отправили результаты своего исследования в правительство Российской Федерации, Совет Федерации и администрации регионов.