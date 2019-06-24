Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к сокращению рабочей недели.
Подавляющее большинство россиян — 82% — выразили уверенность, что сокращение рабочей недели повлечет за собой снижение заработной платы.
42% опрошенных считают, что сокращение рабочей недели поможет улучшить здоровье и самочувствие россиян. Противоположной точки зрения же, что примечательно, придерживаются большинство — 53% — респондентов.
Помимо снижения заработной платы россияне также считают основными отрицательными сторонами сокращения рабочей недели падение уровня жизни, рост цен, а также процветание алкоголизма и наркомании в обществе.
Чуть меньше половины — 48% — граждан Российской Федерации не поддерживают идею сокращения рабочей недели, отмечает ВЦИОМ.
Больше четверти же — 29% — россиян признались, что отнеслись бы положительно к таким изменениям.
17% заявили, что им все равно, а еще 6% затруднились с ответом.
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