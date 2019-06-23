В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали об официальной статистке по рождаемости. С 2016 года рождаемость в стране упала на 15%. В ведомстве отмечают, что это произошло из-за уменьшения доходов россиян.
Также с 2016 года увеличилась смертность на 4%. По мнению чиновников, у людей не хватает средств на содержание детей. Большинство российских семей имеют в распоряжении только средства на еду и одежду. Об этом свидетельствует и другая статистика, по которой 79% семей с детьми считаются бедными семьями.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Владимира Жириновского давать трехкомнатную квартиру за трех детей, чтобы стимулировать рождаемость в России.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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