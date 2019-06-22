В Роскомнадзоре потребовали удалить объявления о продаже военных наград с eBay

Роскомнадзор потребовал удалить более 30 страниц объявлений о продаже наград времен Великой Отечественной войны от американской компании eBay. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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К настоящему времени интернет-платформа удалила подобную информацию с 11 страниц. На сайте еще остается порядка 20 страниц, которые подлежат удалению.

В Роскомнадзоре напоминают, что продажа и покупка документов и наград России, РСФСР и СССР является уголовным преступлением. Нарушителю может грозить денежный штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест до трех месяцев.