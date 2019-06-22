Роскомнадзор потребовал удалить более 30 страниц объявлений о продаже наград времен Великой Отечественной войны от американской компании eBay. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К настоящему времени интернет-платформа удалила подобную информацию с 11 страниц. На сайте еще остается порядка 20 страниц, которые подлежат удалению.
В Роскомнадзоре напоминают, что продажа и покупка документов и наград России, РСФСР и СССР является уголовным преступлением. Нарушителю может грозить денежный штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест до трех месяцев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.