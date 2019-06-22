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Исследование: чтение художественной литературы повышает уровень эмпатии

Общество print

Чтение художественной литературы повышает уровень эмоционального сопереживания другим людям. К такому выводу пришли специалисты из Принстонской лаборатории социальной неврологии США. 


Путин заявил, что значение библиотек возрастает из-за увеличения цен на книги / Новости от 15.12.2018 17:07

Как указывает телеканал BBC, ученые провели небольшой эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев. Специалисты попросили каждого заполнить анкету, прочитать короткий рассказ и ответить на серию вопросов о том, насколько их захватила эта история. Затем экспериментаторы "случайно" роняли перед испытуемыми шесть ручек. И те, кого прочитанная только что история захватила, кто больше сочувствовал ее героям, с большей вероятностью приходили на помощь и подбирали с пола ручки. 

По словам ученых, читающие беллетристику люди обладают лучшими социальными и познавательными способностями. Другими словами, они лучше понимают, что чувствуют или думают другие.

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Темы книги ученые эмоции эмпатия психология литература
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