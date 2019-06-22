Чтение художественной литературы повышает уровень эмоционального сопереживания другим людям. К такому выводу пришли специалисты из Принстонской лаборатории социальной неврологии США.
Как указывает телеканал BBC, ученые провели небольшой эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев. Специалисты попросили каждого заполнить анкету, прочитать короткий рассказ и ответить на серию вопросов о том, насколько их захватила эта история. Затем экспериментаторы "случайно" роняли перед испытуемыми шесть ручек. И те, кого прочитанная только что история захватила, кто больше сочувствовал ее героям, с большей вероятностью приходили на помощь и подбирали с пола ручки.
По словам ученых, читающие беллетристику люди обладают лучшими социальными и познавательными способностями. Другими словами, они лучше понимают, что чувствуют или думают другие.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.