Прокуратура проверяет Амурского депутата, который заработал 3 копейки за 2018 год

Депутат Амурского Заксобрания от ЛДПР Сергей Труш рассказал, что зарабатывает благодаря своему образованию дизайнера. В местном управлении прокуратуры сообщили, что в отношении депутата проводится проверка.



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"В Законодательном собрании я работаю на общественных началах, у меня нет там зарплаты. Было свое ИП, связанное с дизайном интерьеров - это моя специализация, но его пришлось закрыть. Люди не так охотно расстаются с деньгами на фоне уменьшения доходов. Сейчас работаю руками, выпиливаю разные декоративные вещи. Так и живу", - сообщил Труш.

Также депутат пояснил, что пока закон позволяет ему работать самозанятым, не платя налоги, он будет продолжать это делать.