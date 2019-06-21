Депутат Амурского Заксобрания от ЛДПР Сергей Труш рассказал, что зарабатывает благодаря своему образованию дизайнера. В местном управлении прокуратуры сообщили, что в отношении депутата проводится проверка.
"В Законодательном собрании я работаю на общественных началах, у меня нет там зарплаты. Было свое ИП, связанное с дизайном интерьеров - это моя специализация, но его пришлось закрыть. Люди не так охотно расстаются с деньгами на фоне уменьшения доходов. Сейчас работаю руками, выпиливаю разные декоративные вещи. Так и живу", - сообщил Труш.
Также депутат пояснил, что пока закон позволяет ему работать самозанятым, не платя налоги, он будет продолжать это делать.
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