Писательница Толстая предложила построить "где-то в Сибири" копию Петербурга для китайцев

Российская писательница Татьяна Толстая пожаловать на китайцев, из-за которых якобы не смогла купить билет в Санкт-Петербург.

Все билеты на скоростной электропоезд "Сапсан" из Москвы в культурную столицу России, написала женщина в своем аккаунте в социальной сети Facebook, "раскупили китайцы".

Остались, отметила Татьяна Толстая, лишь дорогие билеты первого класса.

Писательница также написала, что туристы из Китайской народной республики, по ее мнению, не приносят Санкт-Петербургу и стране в целом прибыли — "налогов как от козла молока".

К тому же, негодует Толстая, китайцы еще и портят, например, паркет Эрмитажа — ведь "табун китайцев", считает писательница, "разрушит и каменный мост".

Необходимо, считает женщина, "где-то в Сибири, или где климат похуже", выстроить копию Петербурга или же даже нескольких Петербургов. Можно построить и Эрмитаж, считает Толстая — необязательно возводить все здание, достаточно будет построить и часть знаменитого музея.

Тех же, кто в комментариях позволил себе согласиться с ее мнением, Татьяна Толстая нарекла людьми, которые "в реальности столкнулись с китайскими хамами".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на памятнике Солженицыну неизвестные натерли буквы его фамилии так, что выступило слово "лжец".

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