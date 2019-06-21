Российская писательница Татьяна Толстая пожаловать на китайцев, из-за которых якобы не смогла купить билет в Санкт-Петербург.
Все билеты на скоростной электропоезд "Сапсан" из Москвы в культурную столицу России, написала женщина в своем аккаунте в социальной сети Facebook, "раскупили китайцы".
Остались, отметила Татьяна Толстая, лишь дорогие билеты первого класса.
Писательница также написала, что туристы из Китайской народной республики, по ее мнению, не приносят Санкт-Петербургу и стране в целом прибыли — "налогов как от козла молока".
К тому же, негодует Толстая, китайцы еще и портят, например, паркет Эрмитажа — ведь "табун китайцев", считает писательница, "разрушит и каменный мост".
Необходимо, считает женщина, "где-то в Сибири, или где климат похуже", выстроить копию Петербурга или же даже нескольких Петербургов. Можно построить и Эрмитаж, считает Толстая — необязательно возводить все здание, достаточно будет построить и часть знаменитого музея.
Тех же, кто в комментариях позволил себе согласиться с ее мнением, Татьяна Толстая нарекла людьми, которые "в реальности столкнулись с китайскими хамами".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на памятнике Солженицыну неизвестные натерли буквы его фамилии так, что выступило слово "лжец".
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