Опрос: самой популярной темой для споров в отпуске среди супругов стала работа

Консалтинговая компания Travel and Leisure опросила более тысячи пар, чтобы определить самые популярные темы для ссор в отпуске. Оказалось, что 54% опрошенных назвали работу самой острой темой в отпуске для ссор. Респонденты сетовали на то, что их вторая половинка уделяла слишком много времени служебным вопросам во время отдыха.



Работодателям станет выгодно отправлять сотрудников в отпуск за счет компании / Новости от 04.12.2018 01:02

При этом, ни один респондент не подтвердил полное отключение от всех рабочих процессов в отпуске. 47% опрошенных пояснили, что им приходиться отвлекаться на работу, и только 19% рассказали, что им нравится работать. Также популярными темами для ссор в отпуске стали: вопрос расходов, культурная программа, и размещение фотографий в соцсетях.