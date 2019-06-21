Консалтинговая компания Travel and Leisure опросила более тысячи пар, чтобы определить самые популярные темы для ссор в отпуске. Оказалось, что 54% опрошенных назвали работу самой острой темой в отпуске для ссор. Респонденты сетовали на то, что их вторая половинка уделяла слишком много времени служебным вопросам во время отдыха.
При этом, ни один респондент не подтвердил полное отключение от всех рабочих процессов в отпуске. 47% опрошенных пояснили, что им приходиться отвлекаться на работу, и только 19% рассказали, что им нравится работать. Также популярными темами для ссор в отпуске стали: вопрос расходов, культурная программа, и размещение фотографий в соцсетях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.