Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел

Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии. "Таким, как на прямой линии, я еще Владимира Путина не видел", - заявил Норкин.



Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным / Новости от 17.06.2019 13:11

По его словам, у президента РФ особое отношение к проблемам россиян, поскольку он "единственный чиновник, отвечающий за благополучие граждан". Так журналист прокомментировал рассказ Владимира Путина о его самом постыдном эпизоде за время карьеры. Российский лидер рассказал о случае, который произошел с ним в начале 2000-х годов. К президенту во время поездки по регионам подошла женщина и отдала записку. Владимир Путин передал ее своим помощникам, а они ее потеряли.