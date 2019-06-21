Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии. "Таким, как на прямой линии, я еще Владимира Путина не видел", - заявил Норкин.
По его словам, у президента РФ особое отношение к проблемам россиян, поскольку он "единственный чиновник, отвечающий за благополучие граждан". Так журналист прокомментировал рассказ Владимира Путина о его самом постыдном эпизоде за время карьеры. Российский лидер рассказал о случае, который произошел с ним в начале 2000-х годов. К президенту во время поездки по регионам подошла женщина и отдала записку. Владимир Путин передал ее своим помощникам, а они ее потеряли.
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