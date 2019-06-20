Рейтинг регионов по количеству свадеб возглавили Москва и Петербург

Министерство юстиции Российской Федерации составило рейтинг регионов страны по количеству браков за первый квартал текущего года.



В России уменьшилось число разводов / Новости от 09.04.2019 09:09

На первом месте рейтинга с 13,8 тысячами зарегистрированных браков расположилась Москва.

Вторе место рейтинга заняла Московская область — в ней за первые месяцы текущего года было зарегистрировано 9,6 тысяч браков.

Почетное третье место занял Санкт-Петербург. За первый квартал 2019 года в культурной столице России зарегистрировали 8 тысяч браков.

Наименьшее же количество браков Минюст РФ выявил в Чукотском автономном округе. Так, отметили в ведомстве, за январь, февраль, март и апрель текущего года там зарегистрировано лишь 77 браков.

Всего же в первом квартале этого года на территории Российской Федерации заключено 160,9 тысяч браков.