Министерство юстиции Российской Федерации составило рейтинг регионов страны по количеству браков за первый квартал текущего года.
На первом месте рейтинга с 13,8 тысячами зарегистрированных браков расположилась Москва.
Вторе место рейтинга заняла Московская область — в ней за первые месяцы текущего года было зарегистрировано 9,6 тысяч браков.
Почетное третье место занял Санкт-Петербург. За первый квартал 2019 года в культурной столице России зарегистрировали 8 тысяч браков.
Наименьшее же количество браков Минюст РФ выявил в Чукотском автономном округе. Так, отметили в ведомстве, за январь, февраль, март и апрель текущего года там зарегистрировано лишь 77 браков.
Всего же в первом квартале этого года на территории Российской Федерации заключено 160,9 тысяч браков.
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