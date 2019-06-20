Путин: проблема с переработкой мусора не решалась в России десятилетиями

В Москве в Гостином дворе в эти минуты проходит семнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.
Вопросы про проблему вывоза и переработки мусора, по словам ведущей, "ворвались в тройку" главных тем прямой линии.
Обращение от 15-летнего инстаблогера Кати Адушкиной, которая подняла проблему раздельного сбора мусора и сообщила, что несмотря на существование точек для такого сбора отходов, люди скидывают все "в одну кучу".
По словам президента, проблема еще и в том, что ранее в России не заботились о переработке мусора. Полигоны существовали десятилетиями еще со времен Советского Союза. Он отметил, что несмотря на падение доходов, российское общество - общество потребления, которое производит много мусора.
Глава государства добавил, что проблему мусора нужно решать уже сейчас, результаты должны быть как можно скорее. Работа в этом направлении идет, продолжается обсуждение с губернаторами.
Президент подчеркнул, что в России есть долгосрочная программа по решению этой проблемы. Планируется построить порядка 200 комплексов по переработке мусора. В бюджете на эти цели заложено порядка 300 миллиардов рублей.
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