Выборы вора в законе №1 отложили из-за поправок в уголовный кодекс

Источник в криминальных кругах рассказал, что при Владимире Путине не будет происходить коронации главного вора страны. По словам источника, никто из криминального мира не хочет подставляться под новый закон о "ворах в законе".



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Источник пояснил, что выборы "короля криминального мира" отменены на территории других государств. Сейчас этот пост занимает «законник» Юрий Пичугин, коронации которого не происходило.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о наказании "воров в законе". Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс поправок, согласно которым лица, занимающие "высшее положение в преступной иерархии", должны лишаться свободы на срок от 8 до 15 лет. Создание преступной группировки карается заключением до 20 лет. Преступным деянием становится также участие в сходках главарей группировок.

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