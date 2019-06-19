Источник в криминальных кругах рассказал, что при Владимире Путине не будет происходить коронации главного вора страны. По словам источника, никто из криминального мира не хочет подставляться под новый закон о "ворах в законе".
Источник пояснил, что выборы "короля криминального мира" отменены на территории других государств. Сейчас этот пост занимает «законник» Юрий Пичугин, коронации которого не происходило.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о наказании "воров в законе". Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс поправок, согласно которым лица, занимающие "высшее положение в преступной иерархии", должны лишаться свободы на срок от 8 до 15 лет. Создание преступной группировки карается заключением до 20 лет. Преступным деянием становится также участие в сходках главарей группировок.
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