Аналитический центр НАФИ провел опрос среди жителей России на предмет исполнения национальных проектов. Только 17% респондентов рассказали, что верят в успешное исполнение нацпроектов. 74% россияне разделяют такого оптимизма.
39% опрошенных считают, что нацпроекты удастся реализовать частично. 20% россиян посчитали, что большее количество нацпроектов постигнет крах. Остальные 15% убеждены, что все нацпроекты не будут выполнены надлежащим образом и в срок.
По информации ТАСС, наиболее ожидаемыми для россиян национальными проектам остаются: "Здравоохранение" - 64%, "Образование" - 46%, и "Жилье и городская среда" - 30%.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая считает, что большинство россиян не понимают, что из себя представляют нацпроекты.
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