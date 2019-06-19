Опрос НАФИ: только 17% россиян верят в успешную реализацию нацпроектов

Аналитический центр НАФИ провел опрос среди жителей России на предмет исполнения национальных проектов. Только 17% респондентов рассказали, что верят в успешное исполнение нацпроектов. 74% россияне разделяют такого оптимизма.



Путин: Нацпроекты должны обеспечить развитие России / Новости от 16.05.2019 23:03

39% опрошенных считают, что нацпроекты удастся реализовать частично. 20% россиян посчитали, что большее количество нацпроектов постигнет крах. Остальные 15% убеждены, что все нацпроекты не будут выполнены надлежащим образом и в срок.

По информации ТАСС, наиболее ожидаемыми для россиян национальными проектам остаются: "Здравоохранение" - 64%, "Образование" - 46%, и "Жилье и городская среда" - 30%.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая считает, что большинство россиян не понимают, что из себя представляют нацпроекты.

Читайте также:

Нацпроекты не для нации: как осваивают бюджет