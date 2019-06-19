В Минздраве призвали не экономить на мясе и рыбе

Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина порекомендовала не экономить на рыбе и мясе, поскольку эти продукты, помимо белка, являются незаменимым источником аминокислот.



Минздрав РФ советует россиянам отказаться от майонеза и большого количества мяса / Новости от 07.04.2019 12:14

По ее словам, рыбу и мясо лучше не употреблять чаще двух раз в неделю, чтобы не повышать риск развития колоректального рака. Полезно также регулярно кушать овощи и фрукты.

"Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок, но есть их нужно каждый день. А вот молочные продукты к незаменимым не относятся", - сказала она в интервью "Аргументам и фактам".

Специалист добавила, что здоровые блюда не требуют долгой термической обработки и подобный режим питания будет экономить много времени.