Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина порекомендовала не экономить на рыбе и мясе, поскольку эти продукты, помимо белка, являются незаменимым источником аминокислот.
По ее словам, рыбу и мясо лучше не употреблять чаще двух раз в неделю, чтобы не повышать риск развития колоректального рака. Полезно также регулярно кушать овощи и фрукты.
"Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок, но есть их нужно каждый день. А вот молочные продукты к незаменимым не относятся", - сказала она в интервью "Аргументам и фактам".
Специалист добавила, что здоровые блюда не требуют долгой термической обработки и подобный режим питания будет экономить много времени.
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