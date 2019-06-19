Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает повышать стоимость коммунальных услуг выше уровня инфляции. По мнению главы правительства, данный запрет позволит более эффективно контролировать цены на услуги ЖКХ.
"Сейчас оснований для повышения цен на услуги ЖКХ стало значительно меньше, чем было ранее. Многие из оснований, кстати, можно назвать несправедливыми", - пояснил Медведев.
По словам премьера, сейчас идет разработка специальных индексов роста оплаты услуг ЖКХ для каждого отдельного региона.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России могут в два раза вырасти в цене услуги ЖКХ из-за повышения НДС.
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