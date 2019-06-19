Медведев запретил повышать цены на коммунальные услуги выше уровня инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает повышать стоимость коммунальных услуг выше уровня инфляции. По мнению главы правительства, данный запрет позволит более эффективно контролировать цены на услуги ЖКХ.



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"Сейчас оснований для повышения цен на услуги ЖКХ стало значительно меньше, чем было ранее. Многие из оснований, кстати, можно назвать несправедливыми", - пояснил Медведев.

По словам премьера, сейчас идет разработка специальных индексов роста оплаты услуг ЖКХ для каждого отдельного региона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России могут в два раза вырасти в цене услуги ЖКХ из-за повышения НДС.

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