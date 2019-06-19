Медведев предостерег от популизма после заявления Кудрина о бедности в России

Борьба с бедность не должна ограничиваться популистскими высказываниями, она требует внимательной работы правительства, регионов и контрольных служб. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Медведев рассказал о борьбе с бедностью в России / Новости от 17.04.2019 12:55

"Здесь нет легких решений, она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", - передает его слова агентство ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин посчитал национальным позором то, что более 12 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Он также отметил, что такое падение уровня жизни граждан может привести к социальному взрыву.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что число бедных в стране "слегка подросло", но о росте бедности "говорить нельзя".