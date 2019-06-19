Борьба с бедность не должна ограничиваться популистскими высказываниями, она требует внимательной работы правительства, регионов и контрольных служб. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Здесь нет легких решений, она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", - передает его слова агентство ТАСС.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин посчитал национальным позором то, что более 12 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Он также отметил, что такое падение уровня жизни граждан может привести к социальному взрыву.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что число бедных в стране "слегка подросло", но о росте бедности "говорить нельзя".
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В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".