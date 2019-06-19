"Коммерсантъ": клиенты НПФ авиадиспетчеров "Авиаполис" остались без пенсий

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) авиадиспетчеров "Авиаполис" лишен права назначать пенсии и продлять их выплаты. Об этом сообщает исполнительный комитет Федерального профсоюза авиационных диспетчеров в письме генеральному прокурору России.



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Как уточняет издание "Коммерсантъ", причина заключается в том, что Росавиация отказалась согласовывать программу по финансированию НПФ до проведения финансовой и юридической проверки актива фонда.

Профсоюз просит Юрия Чайку принять меры для расследования "преднамеренного воспрепятствования" деятельности НПФ со стороны руководства Росавиации. Причины, по которым ведомство отказалось согласовывать программу финансирования, в письме называют "надуманными".

Как пояснили изданию в Росавиации, отказ продиктован "отсутствием в фонде системного качественного и количественного анализа оценки кредитных рисков при размещении пенсионных резервов". Стратегия развития фонда будет утверждена в середине августа текущего года.