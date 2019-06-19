Кокорин и Мамаев попадут в "режимные" колонии

Адвокат братьев Кокриных рассказал, что ФСИН поможет его подзащитным в вопросе отбывания наказания в одной тюрьме. Валерий Максименко сослался на то, что в российском законодательстве нет никаких ограничений, которые бы не позволяли Александру и Кириллу отбывать наказание вместе.



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"Это же не какая-нибудь ОПГ, либо два подельника, которых нужно разлучить в интересах правосудия. Это обычные братья, которые проходят по делу о хулиганстве. Им сейчас нужно помочь отбыть наказание, чтобы они больше не совершали правонарушений", - рассказал Максименко.

Сейчас братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого готовят к этапированию из Бутырской тюрьмы. Источник во ФСИН рассказал телеграм-каналу "Рай и МКАД" о том, что Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонии Тульской, Тверской или Ярославской области.

По словам источника, руководство ФСИН выберет для них максимально "режимную" колонию, чтобы исключить различного рода скандалы.

"Видимо, после этапирования и карантина будет сразу подача [на УДО], но как это называют заключенные, "зону топтать" им придется какое-то время", - пояснил источник.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, а затем повторно вынес новый приговор.

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