Наибольшее количество российских женщин в 2018 году работали продавцами - 4,7 миллиона. В то время как наибольшее количество мужчин - водителями (6,6 миллиона). Такие данные представил Росстат.
Также среди женщин были популярны профессии в области образования, администрирования и бизнеса. Мужчины отдают предпочтение работе с машиностроительной отрасли (3,8 миллиона), а также строительству - 2,2 миллиона. Еще мужчины часто работают охранниками и специалистами в области технологий и науки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.