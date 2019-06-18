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Росстат: самыми популярными профессиями в 2018 году стали водитель и продавец

Общество print

Наибольшее количество российских женщин в 2018 году работали продавцами - 4,7 миллиона. В то время как наибольшее количество мужчин - водителями (6,6 миллиона). Такие данные представил Росстат.


Названы самые востребованные профессии в России...

Также среди женщин были популярны профессии в области образования, администрирования и бизнеса. Мужчины отдают предпочтение работе с машиностроительной отрасли (3,8 миллиона), а также строительству - 2,2 миллиона. Еще мужчины часто работают охранниками и специалистами в области технологий и науки.

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Темы работа женщины росстат мужчины водитель продавец профессии исследование
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