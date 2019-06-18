Росстат: самыми популярными профессиями в 2018 году стали водитель и продавец

Наибольшее количество российских женщин в 2018 году работали продавцами - 4,7 миллиона. В то время как наибольшее количество мужчин - водителями (6,6 миллиона). Такие данные представил Росстат.



Названы самые востребованные профессии в России...

Также среди женщин были популярны профессии в области образования, администрирования и бизнеса. Мужчины отдают предпочтение работе с машиностроительной отрасли (3,8 миллиона), а также строительству - 2,2 миллиона. Еще мужчины часто работают охранниками и специалистами в области технологий и науки.