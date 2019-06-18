Верховный суд России всегда поддерживал и поддерживает отмену клеток в залах суда. Об этом журналистам рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он также добавил, что суды могут осуществлять правосудие и без клеток.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручал МВД, Минфину и Минюсту проработать концепцию по отказу от клеток и защитных кабин в залах суда. К этому призывала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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