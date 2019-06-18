Верховный суд РФ поддержал инициативу Совфеда о демонтаже клеток из залов суда

Верховный суд России всегда поддерживал и поддерживает отмену клеток в залах суда. Об этом журналистам рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он также добавил, что суды могут осуществлять правосудие и без клеток.



Законопроект о запрете «клеток» в судах внесен в Госдуму / Новости от 14.11.2018 18:27

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручал МВД, Минфину и Минюсту проработать концепцию по отказу от клеток и защитных кабин в залах суда. К этому призывала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.