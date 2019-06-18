Депутат Госдумы Руслан Бальбек от фракции "Единая Россия" разработал законопроект, который приравнивает домогательство к изнасилованию. Если законопроект будет одобрен парламентариями, то за домогательство будут наказывать лишением свободы сроком до шести лет.
"Мы сегодня наблюдаем парадоксальную ситуацию. Если действия насильственного характера уже были совершены - то мы квалифицируем это как преступление. А когда один человек грязно и неэтично домогается другого человека - это никак не наказывается. Моя инициатива приведет в чувство лиц с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное", - пояснил парламентарий.
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