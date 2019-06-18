Депутат ГД предложил сажать в тюрьму за домогательства

Депутат Госдумы Руслан Бальбек от фракции "Единая Россия" разработал законопроект, который приравнивает домогательство к изнасилованию. Если законопроект будет одобрен парламентариями, то за домогательство будут наказывать лишением свободы сроком до шести лет.



На домогательства все чаще стали жаловаться жительницы Одинцово

"Мы сегодня наблюдаем парадоксальную ситуацию. Если действия насильственного характера уже были совершены - то мы квалифицируем это как преступление. А когда один человек грязно и неэтично домогается другого человека - это никак не наказывается. Моя инициатива приведет в чувство лиц с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное", - пояснил парламентарий.