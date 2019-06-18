"Левада-центр" провел опрос, чтобы выяснить отношение россиян к необходимости службы в армии. 60% респондентов ответили, что считают службу в армии обязанностью настоящего мужчины. Эксперты "Левада-центра" отметили, что это рекордный показатель за последние два десятилетия.
С 1997 года уровень одобрения обязательной службы в армии не поднимался выше 44%. Примечательно, что около 25% россиян считают, что мужчина должен отслужить в армии, даже если это не отвечает его личным интересам. В то же время 12% респондентов заявили о бессмысленности службы в армии.
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