Исследование: 60% россиян считают службу в армии обязанностью настоящего мужчины

"Левада-центр" провел опрос, чтобы выяснить отношение россиян к необходимости службы в армии. 60% респондентов ответили, что считают службу в армии обязанностью настоящего мужчины. Эксперты "Левада-центра" отметили, что это рекордный показатель за последние два десятилетия.



Службу в армии делают популярнее с помощью «баскетбольных войск» / Новости от 08.10.2018 20:54

С 1997 года уровень одобрения обязательной службы в армии не поднимался выше 44%. Примечательно, что около 25% россиян считают, что мужчина должен отслужить в армии, даже если это не отвечает его личным интересам. В то же время 12% респондентов заявили о бессмысленности службы в армии.