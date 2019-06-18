Чиновники предлагают забирать земли за нескошенную траву и неубранный мусор

Министерство экономического развития разработало механизм изъятия земельных участков за нарушение правил пожарной безопасности. Примечательно, что согласно новым правилам, землю могут изъять за неубранный мусор и нескошенную траву. Земля не может быть изъята только в двух случаях: если она в ипотеке, либо принадлежит банкроту.



Медведев предложил упростить оформление земельных участков / Новости от 08.11.2018 18:49

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он был разработан в связи с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края".