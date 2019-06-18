Министерство экономического развития разработало механизм изъятия земельных участков за нарушение правил пожарной безопасности. Примечательно, что согласно новым правилам, землю могут изъять за неубранный мусор и нескошенную траву. Земля не может быть изъята только в двух случаях: если она в ипотеке, либо принадлежит банкроту.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он был разработан в связи с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края".
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Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
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