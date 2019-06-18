Школьнику, получившему 0 баллов на ЕГЭ предложили переписать работу

Выпускнику из Астрахани не засчитали работу ЕГЭ по математике из-за технической ошибки. Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина пояснила, что в ситуации нет виновных, поскольку школьник использовал самую обычную черную гелевую ручку, однако сканер не смог проверить его работу.



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Примечательно, что сканер смог идентифицировать титульный лист, где была заполнена информация о школьнике, который написал работу. Из-за технической ошибки выпускник получил 0 баллов. По словам Меланьиной, школьнику предложили 2 варианта: либо переписывать работу, либо его работу найдут и проверят вручную.