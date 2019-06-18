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Опрос: менее половины россиян рассказали о планах своих детей поступить в вуз

Общество print

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование общественного мнения о необходимости высшего образования. Результаты опроса говорят о том, что только 47% россиян заявили о планах своих детей получать диплом о высшем образовании. Еще около четверти жителей страны пояснили, что их дети будут учиться в средне-профессиональных образовательных учреждениях.


Дипломы о высшем образовании планируют сделать электронными / Новости от 13.06.2019 16:40

19% родителей заявили, что затрудняются ответить, поскольку их дети еще не определились с дальнейшим образованием. 6% респондентов честно признались, что не знают о планах своих детей. И лишь 1% опрошенных заявили, что их дети собираются работать после школы.

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Темы вуз superjob опрос диплом образование исследование высшее образование
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