Сервис по поиску работы Superjob провел исследование общественного мнения о необходимости высшего образования. Результаты опроса говорят о том, что только 47% россиян заявили о планах своих детей получать диплом о высшем образовании. Еще около четверти жителей страны пояснили, что их дети будут учиться в средне-профессиональных образовательных учреждениях.
19% родителей заявили, что затрудняются ответить, поскольку их дети еще не определились с дальнейшим образованием. 6% респондентов честно признались, что не знают о планах своих детей. И лишь 1% опрошенных заявили, что их дети собираются работать после школы.
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