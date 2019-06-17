За пять месяцев 2019 года было продано более 7,7 миллиона электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков (РСА).
Лидером по количеству продаж с января по май текущего года стала Москва и Московская область - более 1 миллиона электронных полисов. На втором месте оказалась Свердловская область - 315 тысяч продаж. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область - около 300 тысяч продаж. На четвертом месте Новосибирская область (217 тысяч). В пятерку вошла Воронежская область, где было продано 216 тысяч электронных полисов.
Эксперты отмечают, что востребованность этой услуги среди россиян растет с каждым годом. Резкий рост продаж был отмечен в 2017 году, тогда годовой показатель превысил цифры 2016 года в 23 раза. Такой скачок связан с тем, что продажа электронных полисов ОСАГО стала обязательной для всех страховщиков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страхование своего жилья может стать обязательным для каждого россиянина. Взнос в счет уплаты страховки поделят на 12 месяцев и дополнительно внесут в коммунальные услуги.
Читайте также: Работники предпенсионного возраста смогут отдохнуть в санаториях за счет предприятий
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.