РСА: подажи электронных полисов ОСАГО продолжают расти

За пять месяцев 2019 года было продано более 7,7 миллиона электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков (РСА).



Новые тарифы ОСАГО: как будет формироваться стоимость страхования / Новости от 10.01.2019 09:35

Лидером по количеству продаж с января по май текущего года стала Москва и Московская область - более 1 миллиона электронных полисов. На втором месте оказалась Свердловская область - 315 тысяч продаж. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область - около 300 тысяч продаж. На четвертом месте Новосибирская область (217 тысяч). В пятерку вошла Воронежская область, где было продано 216 тысяч электронных полисов.

Эксперты отмечают, что востребованность этой услуги среди россиян растет с каждым годом. Резкий рост продаж был отмечен в 2017 году, тогда годовой показатель превысил цифры 2016 года в 23 раза. Такой скачок связан с тем, что продажа электронных полисов ОСАГО стала обязательной для всех страховщиков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страхование своего жилья может стать обязательным для каждого россиянина. Взнос в счет уплаты страховки поделят на 12 месяцев и дополнительно внесут в коммунальные услуги.

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