Работники предпенсионного возраста смогут отдохнуть в санаториях за счет предприятий

Предпенсионеры смогут отдохнуть в санаториях за счет предприятий.

Важно лишь успеть подать заявление до 1 августа, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Российской Федерации.

Ведомство предоставляет предприятиям возможность направлять своих работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение.

Нововведение, отмечают специалисты, призвано снизить количество производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников производства.

Отмечается, что сумма, запланированная на финансирование предупредительных мероприятий на 2019 год, составляет более 488 миллионов рублей.

Для получения финансирования, согласно предоставленной информации, необходимо до 1 августа обратиться с заявлением и полным комплектом документов в филиал Регионального отделения по месту регистрации.