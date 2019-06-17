Предпенсионеры смогут отдохнуть в санаториях за счет предприятий.
Важно лишь успеть подать заявление до 1 августа, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Российской Федерации.
Ведомство предоставляет предприятиям возможность направлять своих работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение.
Нововведение, отмечают специалисты, призвано снизить количество производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников производства.
Отмечается, что сумма, запланированная на финансирование предупредительных мероприятий на 2019 год, составляет более 488 миллионов рублей.
Для получения финансирования, согласно предоставленной информации, необходимо до 1 августа обратиться с заявлением и полным комплектом документов в филиал Регионального отделения по месту регистрации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.