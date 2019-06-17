В Домодедове установили рамки с алкотестерами для проверки сотрудников

Сотрудников столичного аэропорта Домодедово будут проверять на опьянение с помощью специальных бесконтактных рамок со встроенным алкотестером.



Алкорамка, коптеры и умное освещение: итоги второго дня Инновационного форума / Новости от 29.11.2018 19:07

Как сообщает агентство "Интерфакс", рамки установили на контрольно-пропускном пункте аэродрома. Теперь все работники в контролируемой зоне аэропорта начнут проходить ежедневную обязательную проверку.

Для прохождения экспресс-теста сотрудникам нужно выдохнуть в сторону рамки, после чего система самостоятельно проведет анализ и покажет результат. Если работник не пройдет тест, то турникет не откроется.

Как уточняет в пресс-службе Домодедово, оборудование позволит автоматизировать медицинский контроль за сотрудниками аэропорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство внутренних дел России намерено дополнить правила освидетельствования водителей двумя новыми критериями. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовых актов.

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