Жители подмосковного Ликино-Дулево продолжают сопротивляться незаконному возведению свалки. Местные жители вышли на митинг, чтобы противостоять спиливанию деревьев для создания дороги к новой свалке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mos_News».
В группе "Московский активист" в Facebook было опубликовано видео, на котором полиция жёстко задерживает 15 активистов, обнимающих деревья. Одна из задержанных женщин попала в больницу, предположительно, со сломанным ребром из-за действий правоохранителей.
Также жители города в знак протеста перекрыли трассу А-108, переходя ее по пешеходному переходу. Причиной протеста местных жителей стало строительство неподалеку от Ликино-Дулево прямо на месте леса "мусороперерабатывающего" комплекса ООО "Хартия" Игоря Чайки. Примечательно, что строительство предприятий проходит с юридическими нарушениями.
Жители Ликино-Дулево опасаются, что на месте леса просто сделают очередную свалку, как это уже произошло в Щелканово в Рузском городском округе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о протесте жителей Архангельской области, которые выступили против создания пунктов для сортировки и переработки мусора из столицы.
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