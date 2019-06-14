Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Ликино-Дулево жёстко задерживают жителей, выступающих против свалки

Общество print

Жители подмосковного Ликино-Дулево продолжают сопротивляться незаконному возведению свалки. Местные жители вышли на митинг, чтобы противостоять спиливанию деревьев для создания дороги к новой свалке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mos_News».


На Севере России прошли митинги против мусорных полигонов. Как это было / Новости от 02.12.2018 15:09

В группе "Московский активист" в Facebook было опубликовано видео, на котором полиция жёстко задерживает 15 активистов, обнимающих деревья. Одна из задержанных женщин попала в больницу, предположительно, со сломанным ребром из-за действий правоохранителей.

Также жители города в знак протеста перекрыли трассу А-108, переходя ее по пешеходному переходу. Причиной протеста местных жителей стало строительство неподалеку от Ликино-Дулево прямо на месте леса "мусороперерабатывающего" комплекса ООО "Хартия" Игоря Чайки. Примечательно, что строительство предприятий проходит с юридическими нарушениями.

Жители Ликино-Дулево опасаются, что на месте леса просто сделают очередную свалку, как это уже произошло в Щелканово в Рузском городском округе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о протесте жителей Архангельской области, которые выступили против создания пунктов для сортировки и переработки мусора из столицы.

Читайте также:

Геноцид в Подмосковье: ядовитая свалка отравила даже кладбище

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы свалка митинг полиция протест подмосковье ликино-дулево
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Китайская медицина, ее особенности и методы
Православие
Кто ты, сатана?
Мировая кооперация
Эксперт: евразийская интеграция - острая необходимость для России
Новости Все >
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Глава Крыма гарантировал, что выборы в регионе будут честными
Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Российские волейболисты обыграли Польшу и возглавили таблицу Лиги наций
ФОМ: доля считающих себя патриотами россиян снижается
Лидер польской оппозиции: мы не должны быть клиентами США
Индуса приговорили к пожизненному заключению за шуточную записку про угон самолета
Румынское антидопинговое агентство скрывало положительные пробы спортсменов
Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова
В Ликино-Дулево жёстко задерживают жителей, выступающих против свалки
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Новости спорта
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
США и Канада. Новости и аналитика
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Певица МакSим переведена в реанимацию
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Лидер "Справедливой России" раскритиковал Чубайса за идею ввести углеродный налог
Почему москвичи завидуют петербуржцам?
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"
Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова
СМИ: причиной возгорания танкеров в Оманском заливе стала техническая неисправность
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова
Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Володин: Россия выйдет из ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ