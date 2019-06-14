В Ликино-Дулево жёстко задерживают жителей, выступающих против свалки

Жители подмосковного Ликино-Дулево продолжают сопротивляться незаконному возведению свалки. Местные жители вышли на митинг, чтобы противостоять спиливанию деревьев для создания дороги к новой свалке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mos_News».



На Севере России прошли митинги против мусорных полигонов. Как это было / Новости от 02.12.2018 15:09

В группе "Московский активист" в Facebook было опубликовано видео, на котором полиция жёстко задерживает 15 активистов, обнимающих деревья. Одна из задержанных женщин попала в больницу, предположительно, со сломанным ребром из-за действий правоохранителей.

Также жители города в знак протеста перекрыли трассу А-108, переходя ее по пешеходному переходу. Причиной протеста местных жителей стало строительство неподалеку от Ликино-Дулево прямо на месте леса "мусороперерабатывающего" комплекса ООО "Хартия" Игоря Чайки. Примечательно, что строительство предприятий проходит с юридическими нарушениями.

Жители Ликино-Дулево опасаются, что на месте леса просто сделают очередную свалку, как это уже произошло в Щелканово в Рузском городском округе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о протесте жителей Архангельской области, которые выступили против создания пунктов для сортировки и переработки мусора из столицы.

Читайте также:

Геноцид в Подмосковье: ядовитая свалка отравила даже кладбище