Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"

Елена Малышева ответила на всеобщую критику своей передачи под названием "Мой ребенок - идиот". Примечательно, что тема передачи звучала так: "Откуда берутся дети кретины". Употребление подобной лексики вызвало шквал критики в адрес телеведущей.



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Малышевой позвонил журналист RNS, которому она посоветовала изучить первоисточник (передачу - прим. ред.), а затем задавать вопросы. Некоторые медицинские работники выступили в защиту Малышевой под предлогом того, что слово "кретин" - это устаревшее обозначение детей страдающих аутизмом. РИА Новости провело опрос среди медицинских экспертов, которые пояснили, что такая терминология допустима, но нежелательна, поскольку уже устарела.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Елена Малышева подверглась критике из-за темы передачи, которая звучала "Откуда берутся дети кретины".

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