Российские школьники могут отказаться от тяжелых ранцев в 2024 году

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон рассказал в рамках ПМЭФ-2019 об оптимизации производительности труда в социальных учреждениях России. По его словам, в конце текущего года правительство примет новую концепцию, которая повысит качество социальных услуг.



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"Мы сейчас занимаемся оптимизацией самых простых процессов, которые могут сэкономить множество времени. Например, сейчас школьники стоят в очереди в раздевалки около семи минут. Уже есть решение, которое позволит сократить время ожидания до двух минут", - пояснил Соломон.

Также глава ведомства рассказал о том, что школьники не должны тратить время на поиск расписания, оно должно быть доступно с любого гаджета. Также детей хотят избавить от ношения тяжелых ранцев. Пока рассматривают опыт зарубежных стран, где в школах предусмотрены небольшие личные шкафчики для хранения вещей.

При этом, Николай Соломон отметил, что ведомство не вмешивается в образовательную программу, поскольку учителя и преподаватели лучше знают специфику своей работы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские вузы просят у надзорных ведомств предоставить им право проводить вступительные экзамены помимо ЕГЭ, чтобы более эффективно проверять уровень подготовки абитуриентов.

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