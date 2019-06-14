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В "Роснано" предложили инвестировать деньги клиентов НПФ в ветряные станции

Общество print

Компания "Роснано" основала фонд развития ветроэнергетики, который займется постройкой и запуском в некоторых регионах страны парков ветряных станций мощностью до 1,8 ГВт. Финансирование проекта возможно за счет вложений пенсионных резервов. 


«Зеленые» протесты в России зачастую подогреваются внешними силами, заявили в СФ / Новости от 11.06.2019 13:42

По словам главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, "зеленая" энергетика в России обладает большим потенциалом, однако для инвестирования в эту отрасль есть небольшие ограничения. Объем вложений должен быть установлен на законодательном уровне, считает он. В "Роснано" заявили, что будут продолжать переговоры по данному направлению. 

Как пояснил в беседе с "Известиями" начальник управления анализа пенсионного рынка НПФ Евгений Биезбардис, в мировой практике существуют примеры инвестирования в "зеленые" проекты со стороны пенсионных фондов. 

"В России же для вложения пенсионных средств в подобные инициативы пока еще сохраняются непреодолимые препятствия", - сказал он. 

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России уже действуют несколько экологических проектов, куда вложились НПФ. Например, проект из области переработки твердых бытовых отходов.

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Темы деньги роснано пенсионеры энергетика ветряные станции
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