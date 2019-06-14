Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова раскритиковала ведущую программы "Жить здорово" Елену Малышеву, которая назвала детей с эндокринными заболеваниями "идиотами" и "кретинами".
По словам Малышевой, "кретинизм" - медицинский термин, определяющий степень умственной отсталости. На заставке телепередачи написали: "Мой ребенок - идиот" и "Откуда берутся кретины?". Выступление телеведущей вызвало острую критику со стороны специалистов.
"Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими. Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах используют другую терминологию. Обозначив детей с проблемами в умственном развитии такими словами редакция программы допустила серьезный, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей", - написала на своей странице в Facebook Портнова.
Она призвала редакторов сделать "определенные выводы" и больше не допускать таких дискриминирующих выражений в эфире.
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