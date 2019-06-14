Министерство транспорта России планирует утвердить проект нового стандарта (ГОСТ), который позволит увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах.
По действующим правилам дорожного движения, скорость легковых автомобилей при отсутствии других знаков на федеральных трассах ограничена 110 км/ч, а скорость грузовиков массой более 3,5 тонны - 90 км/ч.
"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, новый ГОСТ их вводит впервые", - передает издание "Коммерсантъ" слова разработчиков стандарта.
Участок дороги, к которому может применяться повышенный скоростной режим, должен быть безаварийным и без грубых дефектов дорожного покрытия.
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