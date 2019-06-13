Роман Абрамович пожертвовал еврейскому агентству "Сохнут" 5 миллионов долларов.
Об этом сообщает ежедневная израильская газета The Jerusalem Post.
Напомним, что так называемый "Сохнут" — Еврейское агентство для Израиля — в числе прочего занимается и борьбой с антисемитизмом.
Сумма, пишут авторы материала, является рекордной единовременной выплатой за всю историю организации.
Пожертвование, сообщает The Jerusalem Post, обусловлено ростом антисемитизма в мире.
Отметим, что всего за последние несколько десятилетий на нужды еврейского сообщества Роман Абрамович потратил более 500 миллионов долларов.
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