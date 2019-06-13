Опрос: 4% россиян потратили бы выигранный в лотерею $1 млн на благотворительность

Исследовательский холдинг "Ромир" провел опрос с целью выяснить, куда граждане Российской Федерации потратили бы выигранный в лотерею один миллион долларов.



ВЦИОМ: 78% россиян готовы работать даже не нуждаясь в деньгах / Новости от 13.05.2019 08:22

Результаты исследования социологи опубликовали на официальном сайте компании.

Согласно предоставленной информации, четверть опрошенных вложили бы выигрыш в себя или же своих близких — например, оплатили обучение или медицинские расходы.

Чуть меньше четверти — 24% — респондентов признались, что потратили бы деньги на новый автомобиль или же недвижимость.

18% опрошенных, сообщает "Ромир", положили бы один миллион долларов в банк, чтобы жить на проценты.

15% респондентов открыли бы собственное дело.

5% опрошенных отправились бы в путешествие, а 4% потратили бы все деньги на благотворительность.

1% респондентов же заявили, что "прокутили" бы все деньги. Ровно столько же вложили бы один миллион долларов в развитие науки и техники.