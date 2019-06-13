Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО - адвокат Кокорина

Игорь Бушманов - адвокат Александра Кокорина надеется, что его подопечный выйдет на свободу прямо из здания суда 13 июня. В этот день состоится заседание Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева.



Кокорин и Мамаев стали своими в Сизо

Защитник Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что пока не направил жалобу в Европейский суд по правам человека. По его словам, все будет зависеть от решения суда. Если суд отпустит 13 июня Кокорина, то заявление в ЕСПЧ подавать не будут.

Ромашов сообщил, что после попадания в колонию у Кокорина и Мамаева не будет возможности освободиться условно-досрочно. Футболисты могут написать заявление на УДО, но им откажут, поскольку им необходимо будет провести шесть месяцев в колонии и показать, что они стали на путь исправления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Кокорину и Мамаеву присудили реальные тюремные сроки. Кокорин Александр получил год и шесть месяцев лишения свободы. Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

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