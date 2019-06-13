Игорь Бушманов - адвокат Александра Кокорина надеется, что его подопечный выйдет на свободу прямо из здания суда 13 июня. В этот день состоится заседание Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева.
Защитник Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что пока не направил жалобу в Европейский суд по правам человека. По его словам, все будет зависеть от решения суда. Если суд отпустит 13 июня Кокорина, то заявление в ЕСПЧ подавать не будут.
Ромашов сообщил, что после попадания в колонию у Кокорина и Мамаева не будет возможности освободиться условно-досрочно. Футболисты могут написать заявление на УДО, но им откажут, поскольку им необходимо будет провести шесть месяцев в колонии и показать, что они стали на путь исправления.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Кокорину и Мамаеву присудили реальные тюремные сроки. Кокорин Александр получил год и шесть месяцев лишения свободы. Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Читайте также:
Кадыров с сожалением воспринял приговор Кокорину и Мамаеву
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.