В Сочи заметили человека, похожего на главаря кущевской ОПГ

Жители Сочи заметили человека, похожего на Сергея Цапка, который умер в 2014 году в СИЗО. На счету главаря кущевской ОПГ было 19 убийств. За свои преступления Цапок получил пожизненный срок в 2013 году. В социальных сетях быстро распространилась фотография человека, в котором жители узнали Сергея Цапка.



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Фото было сделано 4 июня в Сочи на месте дорожно-транспортного происшествия. Жители Кущевской станицы, где несколько лет бесчинствовал Сергей Цапок и его банда, сразу обратились к прокурору, поскольку предположили, что главарь кущевской ОПГ мог инсценировать свою смерть и оказаться на свободе.

"Жители Кущевской станицы хорошо знали Сергея Цапка и утверждают, что на фото от 04.06.2019 с места ДТП в Сочи изображен именно главарь кущевской ОПГ, который обвинялся в убийстве 19 человек", - говорится в заявлении к прокурору.

В то же время, телеграм-канал u_news провел сравнение фотографии, сделанной в Сочи с другими фотографиями Сергея Цапка, которые имеются в свободном доступе. По мнению авторов канала, человек на фото действительно немного напоминает главаря кущевской ОПГ, но это не Сергей Цапок.

"Почему-то большинство СМИ сравнивают фото Цапка в фас (см. фото №1). Но ведь единственная фотография из ночного Сочи показывает нам лицо неизвестного в пол-оборота. Сравним под таким же углом (см. фото №4). Различные формы носа, слегка отличается подбородок, но самое главное - форма ушных раковин. Отопластика может вам уменьшить уши, но вот увеличить вряд ли. Так что, с вероятность 99% - это не он", - утверждает канал u_news.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сергей Цапок пытался покончить с собой прямо на заседании суда. Он достал бритву и пытался перерезать себе вены. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому СМИ не удалось заснять попытку суицида. Инцидент произошел во время отбора присяжных, которые будут выносить приговор нашумевшей банде.

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